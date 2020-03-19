Полевые госпитали в Румынии и чрезвычайное положение в Португалии: как мир борется с коронавирусом

Более 84 тысяч человек в мире вылечились от коронавируса. Об этом сообщили в международном центре по мониторингу болезни. В то же время на сегодня зафиксированы почти 219 тысяч случаев заражения. В китайском Ухане, откуда началась эпидемия, уже нет новых случаев заболеваний.

Самым большим вызовом для человечества со времен Второй мировой войны назвала коронавирус Ангела Меркель во время телеобращения к нации. По темпам распространения инфекции Германия – одна из лидеров.

"Со времен объединения Германии еще никогда судьба нации так не зависела от нашей с вами солидарности, как сейчас. Во всем мире ученые бьются над проблемой. И эффективного решения пока не найдено", – отметила Ангела Меркель, канцлер Германии.

В Румынии в окрестностях Бухареста начали устанавливать полевые госпитали. В палатках есть рентген аппарат, средства обеззараживания и лаборатории. Проект руководит министерство обороны.

О вероятной отмене референдума по изменению Конституции заговорили в Кремле.

Чрезвычайное положение объявили накануне Португалия. Там сейчас более шести сотен больных, двое умерли.

Марсель Ребель ди Соза, президент Португалии:

"Режим суровых ограничений – это вызов не только экономике, но и культуре и образовании. Мы, считайте, на войне. Невидимый враг преследует наших европейских соседей. И мы не должны допустить катастрофы в себя".

В США коронавирус добрался Конгресса. О наличии у себя инфекции сообщили сразу два конгрессмена – Марио Диас Баларт и Бен МакАдамс. Оба сейчас на карантине в Вашингтоне. На неопределенный срок закрылось кафе смеха в Нью-Йорке, которой владеет голливудский актер Хью Джекман.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения сообщили – первые испытания вакцины уже начались.

Напомним ранее Вселенский патриарх Варфоломей запретил проводить богослужения в православных церквях для сдерживания коронавируса. Храмы продолжают работать – в них разрешены только частные молитвы.

А основатель и владелец компании Facebook Марк Цукерберг пообещал доплатить по тысяче долларов всем сотрудникам, которые вынуждены работать удаленно из-за пандемии.

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