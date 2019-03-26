Полиция Германии эвакуировала людей из ратуш шести городов: подробности

По предварительным данным, эвакуация прошла в городах Аугсбург, Геттинген, Кайзерслаутерн, Хемниц, Нойнкирхен и Рендсбург

Фото: AFP

Полиция Германии эвакуировала людей из ратуш шести городов: подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9ef/5a7/5c99ef5a7a1a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9ef/5a7/5c99ef5a7a1a1.jpg 2019-03-26T11:26:00+02:00 Евросоюз По предварительным данным, эвакуация прошла в городах Аугсбург, Геттинген, Кайзерслаутерн, Хемниц, Нойнкирхен и Рендсбург

Полиция ФРГ эвакуировала во вторник утром людей из ратуш в шести германских городах после поступления анонимных угроз применения насилия. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Германии.

По предварительным данным, эвакуация прошла в городах Аугсбург, Геттинген, Кайзерслаутерн, Хемниц, Нойнкирхен и Рендсбург.

По данным издания "Фокус-онлайн", известно, что, например, в Кайзерслаутерне угрозы поступили по электронной почте. Местную ратушу сейчас обыскивают полицейские с собаками, район перед ней оцеплен. В Аугсбурге прекращено движение трамваев по линии, проходящей рядом со зданием органа городского управления.

В полиции отмечают, что меры приняты в превентивном порядке.

Ранее сообщалось, что крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали после несанкционированного проникновения людей в зону безопасности. Представитель полиции пояснил, что во время контроля в зону безопасности аэропорта несанкционированно попал человек и исчез.

Также мы писали, что более 18 тысяч жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

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