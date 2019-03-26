Полиция Германии эвакуировала людей из ратуш шести городов: подробности
По предварительным данным, эвакуация прошла в городах Аугсбург, Геттинген, Кайзерслаутерн, Хемниц, Нойнкирхен и Рендсбург
Полиция ФРГ эвакуировала во вторник утром людей из ратуш в шести германских городах после поступления анонимных угроз применения насилия. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Германии.
По предварительным данным, эвакуация прошла в городах Аугсбург, Геттинген, Кайзерслаутерн, Хемниц, Нойнкирхен и Рендсбург.
По данным издания "Фокус-онлайн", известно, что, например, в Кайзерслаутерне угрозы поступили по электронной почте. Местную ратушу сейчас обыскивают полицейские с собаками, район перед ней оцеплен. В Аугсбурге прекращено движение трамваев по линии, проходящей рядом со зданием органа городского управления.
В полиции отмечают, что меры приняты в превентивном порядке.
Ранее сообщалось, что крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали после несанкционированного проникновения людей в зону безопасности. Представитель полиции пояснил, что во время контроля в зону безопасности аэропорта несанкционированно попал человек и исчез.
Также мы писали, что более 18 тысяч жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.
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