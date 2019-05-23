Полиция назвала причину ДТП в Италии, где пострадали десятки туристов

Сейчас 35-летнего водителя допрашивают следователи

Фото: Reuters/Vigili del Fuoco.

Власти Италии не исключают, что ДТП с туристическим автобусом, в котором погибла россиянка и пострадали еще около 30 человек, могло произойти из-за того, что водитель транспортного средства отвлекся. Об этом заявил в среду представитель отделения дорожной полиции области Тоскана Паоло Мария Помпонио.

"Мы не исключаем, что невнимание (водителя) — среди причин инцидента", — цитирует его газета "Репубблика". "Могло быть и хуже, растительность смягчила падение автобуса", — добавил Помпонио.

Как отмечает газета, сейчас 35-летнего водителя допрашивают следователи. Он уже прошел тест на наличие алкоголя в крови, который показал отрицательный результат.

Напомним, что в результате ДТП на трассе в районе города Сиена погиб один человек. Еще 19 – пострадали. Всего в автобусе путешествовали 55 туристов из бывших советских республик, а также Румынии и Израиля. Все они направлялись из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену на экскурсию.

Напомним, что прошлым летом в Италии случилась похожая авария – в муниципалитете Фоджа перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле. В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки.

Мы также писали о крупной дорожной аварии, которая произошла в Италии в ноябре. В результате столкновения 25 автомобилей в Тоскане пострадали несколько человек.

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