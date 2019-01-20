Полиция Франции задержала еще около 300 участников протестов "желтых жилетов"
Десятки человек были задержаны правоохранительными органами в Париже, Бордо, Тулузе
Французские правоохранители в ходе субботних акций протестов "желтых жилетов" арестовала около 300 ее участников. Об этом сообщил государственный секретарь министра внутренних дел Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.
Префектуры в субботу сообщили, в частности, о задержаниях десятков людей в разных городах. Так 42 человека были задержаны правоохранителями в Париже. при этом 36 из них все еще находятся под стражей. Кроме того, 49 человек были арестованы в Бордо, и 24 – в Тулузе, где протестующие повредили фасады ратуши и разбили окна в здании банка.
Вместе с тем лидеры движения "желтые жилеты" призвали людей сегодня снова выйти на протесты.
Как сообщалось, более 80 тысяч сотрудников полиции и жандармерии задействованы в запланированной на субботу операции по обеспечению правопорядка на улицах французских городов в связи с новой акцией протеста "желтых жилетов".
Напомним, протесты "желтых жилетов", участники которых выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Позже протесты начали сопровождаться массовыми столкновениями с полицией, погромами, поджогами машин, магазинов и банков.
Вы сейчас просматриваете новость " Полиция Франции задержала еще около 300 участников протестов "желтых жилетов"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тысячи полицейских и жандармов мобилизованы перед новой волной протестов во Франции
Лидеры «желтых жилетов» призвали в социальных сетях сторонников выйти на манифестации в столице и провинции