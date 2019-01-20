Полиция Франции задержала еще около 300 участников протестов "желтых жилетов"

Десятки человек были задержаны правоохранительными органами в Париже, Бордо, Тулузе

Фото: AFP

Полиция Франции задержала еще около 300 участников протестов "желтых жилетов" //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/488/7ce/5c44887ce94ea.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/488/7ce/5c44887ce94ea.jpg 2019-01-20T16:44:00+02:00 Евросоюз Десятки человек были задержаны правоохранительными органами в Париже, Бордо, Тулузе

Французские правоохранители в ходе субботних акций протестов "желтых жилетов" арестовала около 300 ее участников. Об этом сообщил государственный секретарь министра внутренних дел Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

Префектуры в субботу сообщили, в частности, о задержаниях десятков людей в разных городах. Так 42 человека были задержаны правоохранителями в Париже. при этом 36 из них все еще находятся под стражей. Кроме того, 49 человек были арестованы в Бордо, и 24 – в Тулузе, где протестующие повредили фасады ратуши и разбили окна в здании банка.

Вместе с тем лидеры движения "желтые жилеты" призвали людей сегодня снова выйти на протесты.

Как сообщалось, более 80 тысяч сотрудников полиции и жандармерии задействованы в запланированной на субботу операции по обеспечению правопорядка на улицах французских городов в связи с новой акцией протеста "желтых жилетов".

Напомним, протесты "желтых жилетов", участники которых выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Позже протесты начали сопровождаться массовыми столкновениями с полицией, погромами, поджогами машин, магазинов и банков.

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