Правоохранители в Париже задержали 12 "желтых жилетов"
В нескольких французских городах произошли столкновения
Французская полиция в субботу, 19 января, задержала в Париже, где проходит десятая акция "желтых жилетов", не менее 12 человек, принимавших в ней участие.
В управлении правоохранителей уточнили, что задержания были проведены из соображений безопасности, а также из-за ношения некоторыми из задержанных запрещенного оружия.
В полиции отметили, что в целом акция проходит мирно. По предварительным данным, в ней принимают участие до 5 тысяч человек. Для обеспечения безопасности на улицах Парижа были мобилизованы также 5 тысяч человек.
Акции "желтых жилетов" состоялись и в других городах страны. Так, в населенном пункте Кан произошли столкновения манифестантов с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.
Сообщается также о столкновениях в городе Ренн.
Как сообщалось, более 80 тысяч сотрудников полиции и жандармерии задействованы в запланированной на субботу операции по обеспечению правопорядка на улицах французских городов в связи с новой акцией протеста "желтых жилетов".
Напомним, протесты "желтых жилетов", участники которых выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Позже протесты начали сопровождаться массовыми столкновениями с полицией, погромами, поджогами машин, магазинов и банков.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подозревает, что некоторых участников акции протеста движения "желтых жилетов" поддерживают из-за границы.
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