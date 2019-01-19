Правоохранители в Париже задержали 12 "желтых жилетов"

В нескольких французских городах произошли столкновения

Фото: AFP

Правоохранители в Париже задержали 12 "желтых жилетов" //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/342/cd3/5c4342cd3b396.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/342/cd3/5c4342cd3b396.jpg 2019-01-19T17:34:16+02:00 Евросоюз В нескольких французских городах произошли столкновения

Французская полиция в субботу, 19 января, задержала в Париже, где проходит десятая акция "желтых жилетов", не менее 12 человек, принимавших в ней участие.

В управлении правоохранителей уточнили, что задержания были проведены из соображений безопасности, а также из-за ношения некоторыми из задержанных запрещенного оружия.

















В полиции отметили, что в целом акция проходит мирно. По предварительным данным, в ней принимают участие до 5 тысяч человек. Для обеспечения безопасности на улицах Парижа были мобилизованы также 5 тысяч человек.

Акции "желтых жилетов" состоялись и в других городах страны. Так, в населенном пункте Кан произошли столкновения манифестантов с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.

Сообщается также о столкновениях в городе Ренн.

Как сообщалось, более 80 тысяч сотрудников полиции и жандармерии задействованы в запланированной на субботу операции по обеспечению правопорядка на улицах французских городов в связи с новой акцией протеста "желтых жилетов".

Напомним, протесты "желтых жилетов", участники которых выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Позже протесты начали сопровождаться массовыми столкновениями с полицией, погромами, поджогами машин, магазинов и банков.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подозревает, что некоторых участников акции протеста движения "желтых жилетов" поддерживают из-за границы.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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