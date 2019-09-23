Политика Трампа в отношении Ирана ослабляет позиции США – Макрон

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Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не только не снизил напряженность в регионе за последние годы, но и способствовал ослаблению позиций Вашингтона в данном вопросе. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон журналистам президентского пула по пути в Нью-Йорк.

"Две главных действующих стороны вышли из соглашения или находятся в процессе, - приводит его слова газета Le Monde. – И хотя двигателем этого процесса стали именно США, их выход ослабляет американскую позицию, поскольку они не предлагают альтернатив".

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

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После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

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