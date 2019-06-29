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Переговоры в Вене по ядерной сделке безрезультатны – Иран

29 июня, 10:14

Иран будет продолжать курс на частичный выход из сделки

Фото: AFP

Переговоры в Вене по ядерной сделкене принесли существенных результатов. Об этом заявил после встречи заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Иранский дипломат отметил, что достигнутого во время нынешней почти трехчасовой встречи прогресса мало. Поэтому Иран и в дальнейшем будет проводить курс на частичный выход из ядерной сделки, передает dpa.

В то же время Аракчи отметил, что Иран признает усилия Германии, Франции и Великобритании по облегчению торговли европейских компаний с Ираном несмотря на санкционную политику США. Иранский дипломат указал, в частности, созданную благодаря усилиям этих трех стран платформу Instex. Он признал, что эта платформа теперь вполне способна функционировать. Впрочем, определяющим должно быть то, чтобы она помогала и при экспорте иранской нефти, заявил заместитель главы иранского МИД.

Аракчи так же отметил, что в ближайшее время состоится встреча на уровне министров стран-подписантов ядерной сделки. Во встрече в Вене приняли участие чиновники из дипломатических ведомств Германии, России, Китая, Франции, Великобритании и ЕС.

Напомним, что президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

На выход Ирана и США из СВПД отреагировали в ЕС. Европейская тройка посредников ООН - Великобритания, Германия и Франция – отвергла ультиматум Ирана СВПД. При этом представители ЕС также осудили и новые санкции США против Ирана.

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Тег Иран, вена, ядерная сделка

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Источник:

Deutsche Welle

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