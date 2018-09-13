Польша намерена заблокировать санкции ЕС против Венгрии

Сегодня, 04:19

В Варшаве считают, что "каждое государство-член ЕС имеет суверенное право проведения внутренних реформ"

фото GETTY
фото GETTY

Польша будет голосовать против санкций Европейского союза в отношении Венгрии, говорится в заявлении МИД Польши.

"Польша будет голосовать против возможных санкций в отношении Венгрии... Министерство иностранных дел с обеспокоенностью восприняло сегодняшнее решение Европейского парламента, поддерживающее применение статьи 7.1 трактата ЕС против Венгрии", - говорится в заявлении.

В Варшаве считают, что "каждое государство-член ЕС имеет суверенное право проведения внутренних реформ, которые считает необходимыми".

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"Меры, направленные против стран-членов (ЕС), служат только для углубления разногласий в Европейском союзе, усиливая нынешнее отсутствие доверия граждан к европейским институтам", - говорится в заявлении.

12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии.

Напомним, что ранее еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер обвинил Венгрию в попытке уничтожить европейский проект.

Как известно, что этим летом Евросоюз запустил аналогичную процедуру и в отношении Польши.
Венгрия, Польша, ЕС, санкции, МИД Польши
Источник:

"Сегодня"

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