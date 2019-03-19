Россия обвинила США в начале "гонки вооружений"
В МИД РФ считают, что США создают неопределенность вокруг ДСНВ
Министерство внутренних дел РФ назвало позицию США в отношении продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) неопределенной и такой. которая создает негативные сигналы в ракетно-ядерной сфере. Об этом говорится в распространенном во вторник, 19 марта, комментарии министерства.
"К сожалению, пока в США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности, в том числе и негативные сигналы. Таким образом, замаячила перспектива полного исчезновения в отношениях двух крупнейших в мире ядерных держав каких-либо контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере. Это не может не тревожить", – говорится в заявлении.
В МИД РФ считают, что прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности чревато началом многосторонней гонки вооружений в нескольких регионах мира.
"Очевидно, что развал договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности. Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах; дальнейшей эрозии подвергнется система контроля над вооружениями", – отметили в ведомстве.
В МИД РФ заявили, что такое развитие событий "чревато серьезными угрозами для устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и перспектив дальнейшего ядерного разоружения".
При это в РФ побаиваются того, что "США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности".
"Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию", – заявили в МИД РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.
Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.
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