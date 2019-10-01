Польша сформировала на границе с Россией противотанковый полк: подробности

Сувальский перешеек, по оценкам экспертов, является одной из потенциальных горячих точек в Европе

Польские военные. Фото: Twitter.com/MON_GOV_PL

В Польше, куда Соединенные Штаты отправят дополнительные войска, усиливают восточную границу страны. Так, 14-й противотанковый артиллерийский дивизион преобразовали в 14-й Сувальский противотанковый полк, который будет защищать стратегическое место на восточном фланге.

Сувальское подразделение будет оснащено современной техникой, а также увеличится число солдат.

"Одной из мер для укрепления структур Войска польского на востоке нашей страны является превращение Сувальского противотанкового артиллерийского дивизиона в полк. Это увеличит эффективность и возможности использования этого подразделения в чрезвычайно чувствительном месте для обороны Польши", - сказал министр Мариуш Блащак.

Реклама

"Здесь, вблизи Сувальского перешейка, такого решения ждали жители, и это решение имеет всеобщее одобрение. Это решение увеличивает безопасность, увеличивает ее ощущение среди жителей Сувальщины. Это историческое решение, потому что черные тучи сгущались, но пришла пора их рассеять", - отметил вице-министр внутренних дел и администрации Ярослав Зелинский.

Так называемый Сувальский перешеек является областью на северо-востоке Польши, который граничит с Литвой и Калининградской областью. По оценкам экспертов, он является одной из потенциальных горячих точек в Европе в случае российской агрессии.

Ранее сообщалось, что большой военный полигон создается польской армией на востоке республики, в районе города Нова-Демба Подкарпатского воеводства, на границе с Украиной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама