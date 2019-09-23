США отправят в Польшу дополнительные войска: Трамп и Дуда подпишут соглашение

Во время встречи будут объявлены конкретные места дислокации новых американских подразделений в Польше

/ Фото: AFP

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда во время встречи в понедельник в Вашингтоне подпишут декларацию, которая касается увеличения американского военного контингента в Польше, сообщает "Укринформ".

По словам министра канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, во время встречи будут объявлены конкретные места дислокации новых американских подразделений в Польше.

"Декларация, которая готовится к этой встрече, говорит о конкретных местах дислокации американских войск в Польше, а также, что очень важно, подтверждает: в Польше будет действовать американское командование на уровне дивизии с конкретным местом дислокации", - заявил Щерский, сопровождающий Дуду во время визита в США.

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Подписанная в понедельник декларация будет конкретным результатом договоренностей между Польшей и США с июня этого года об увеличении численности американских войск в Польше с 4,5 тысячи на одну тысячу. В ней также будет определено место расположения новой американской базы США в Польше.

Дуда в субботу прибыл с четырехдневным визитом в США, где, в частности, примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США приняли решение увеличать численность своего военного контингента в республике.

Мы также писали о планах США построить в Польше свою военную базу. Министр Блащак еще в ноябре называл это решенным вопросом. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.

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