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Польша закупит новое вооружение на 43 миллиарда евро

Сегодня, 02:46

Эти деньги должны быть потрачены на закупку новых подводных лодок, вертолетов, ракетных систем, а также 32 новых военных самолетов

Фото: topwar.ru
Фото: topwar.ru.
Польша закупит новое вооружение на 43 миллиарда евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/87f/f74/5c787ff7461b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/87f/f74/5c787ff7461b7.jpg Евросоюз Эти деньги должны быть потрачены на закупку новых подводных лодок, вертолетов, ракетных систем, а также 32 новых военных самолетов

Польша в четверг, 28 февраля, объявила о планах модернизации армии, предусматривающие 43 миллиарда евро расходов до 2026 года. Эти деньги должны быть потрачены на закупку новых подводных лодок, вертолетов, ракетных систем, а также 32 новых военных самолетов, которые заменят старые самолеты российского производства. Об этом сообщает DW.

"Мы знаем, как модернизировать польское войско, и мы это сделаем", – написал в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

При этом он не сообщил, когда именно будут закуплены новые вооружения. Известно, однако, что они будут размещены преимущественно на востоке Польши, где уже расположен один многонациональный батальон НАТО.

Напомним, что ранее в этом месяце США и Польша подписали соглашение о закупке 20 американских высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью 365 млн евро. А в марте 2018 Варшава заключила соглашение о приобретении американских систем противоракетной обороны Patriot на 4,19 миллиарда евро. В 2017 году в Польше, а также в странах Балтии были расквартированы четыре многонациональные батальоны НАТО.

Ранее ВВС США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев договаривается с Вашингтоном о новых поставках оружия.

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Тег Польша, армия, вооружения

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УНН

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