Польские католики сожгли книги о Гарри Поттере
Свой ритуал священники объяснили осуждением в Библии гаданий, магии, колдовства и прочих оккультных практик
На севере Польши прошла не совсем обычная церемония, в ходе которой группа католических священников и их паства жгли различные предметы, которые они связали с оккультизмом.
Как видно на фото с места событий в городе Кошалин, среди сожженной впоследствии кучи вещей затесались фигурки слона и танцующего человека, африканская маска, розовый детский зонт, а также множество различных книг, включая "Гарри Поттера" английской писательницы Джон Роулинг.
На странице фонда "SMS Z NIEBA" снимки сопроводили цитатами из Библии с осуждением различных оккультных практик, включая гадания, магию и колдовство.
Комментаторы отнеслись к такой церемонии достаточно критически. Многие из них сравнили Библию с книгами о сказках и призвали ограждать детей от такого рода священников.
Напомним, ранее в России необычный обряд провели, в ходе которого были убиты и сожжены пять верблюдов.
Мы также писали, что недавно на аукционе в Лондоне за 68,8 тыс. фунтов было куплено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" с опечатками.
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