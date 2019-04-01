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Польские католики сожгли книги о Гарри Поттере

Сегодня, 19:00

Свой ритуал священники объяснили осуждением в Библии гаданий, магии, колдовства и прочих оккультных практик

Фото: facebook.com/smsznieba
Фото: facebook.com/smsznieba.
Польские католики сожгли книги о Гарри Поттере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/233/8f0/5ca2338f0daa8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/233/8f0/5ca2338f0daa8.jpg Евросоюз Свой ритуал священники объяснили осуждением в Библии гаданий, магии, колдовства и прочих оккультных практик

На севере Польши прошла не совсем обычная церемония, в ходе которой группа католических священников и их паства жгли различные предметы, которые они связали с оккультизмом.

Как видно на фото с места событий в городе Кошалин, среди сожженной впоследствии кучи вещей затесались фигурки слона и танцующего человека, африканская маска, розовый детский зонт, а также множество различных книг, включая "Гарри Поттера" английской писательницы Джон Роулинг.

На странице фонда "SMS Z NIEBA" снимки сопроводили цитатами из Библии с осуждением различных оккультных практик, включая гадания, магию и колдовство.

Комментаторы отнеслись к такой церемонии достаточно критически. Многие из них сравнили Библию с книгами о сказках и призвали ограждать детей от такого рода священников.

Напомним, ранее в России необычный обряд провели, в ходе которого были убиты и сожжены пять верблюдов.

Мы также писали, что недавно на аукционе в Лондоне за 68,8 тыс. фунтов было куплено первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" с опечатками.

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Тег Польша, церковь, гарри поттер, магия, ритуал, обряды, оккультист, колдовство

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