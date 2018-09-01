Польское издание опубликовало карту с "российским" Крымом

На карте изображены клубы-участники Лиги чемпионов по футболу и страны, которые они представляют

Польское спортивное издание Przeglad Sportowy опубликовало на своем сайте карту, на которой аннексированный Крым обозначен территорией России.

На карте изображены клубы-участники Лиги чемпионов по футболу и страны, которые они представляют.

Украинский полуостров на опубликованной польским медиа карте закрашен в тот же цвет, что и территория Российской Федерации.

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Ранее британская газета The Times извинилась перед Украиной за публикацию карты России с оккупированным Крымом. Текст сообщения опубликовало в Twitter посольство Украины в Британии. Британцы отметили, что они не признают аннексию полуострова Россией.

Напомним, к чемпионату мира The Times напечатала карту России с Крымом. Это возмутило украинское посольство в Британии и оно потребовало изменить эту ошибку. Газета опубликовала карту России, посвященную чемпионату мира по футболу с расположением стадионов, которые будут принимать матчи. Однако издание не учло то, что Крым – украинский, а не российский.