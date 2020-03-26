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Попиарились на вирусе: помощь Италии от России оказалась бесполезной

26 марта, 12:19

Денис Беспалов

Российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники

Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом не только из гуманитарных побуждений, Москва также преследует свои политические и дипломатические интересы. Сама помощь Кремля выглядит сомнительно. Об этом пишет итальянское издание La Stampa.

Как сообщает издание со ссылкой на "политические источники высокого уровня", 80% российских гуманитарных поставок оказалось "абсолютно бесполезны или малополезны" для Италии в рамках борьбы с COVID-19.

В то время, как Китай отправил в Италию в основном медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа.

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Также отмечается, что все специалисты, которых Москва отправила в Италию, являются военными, сама гуманитарная операция находится в ведении министерства обороны России, а не министерства здравоохранения. Российские специалисты имеют высокие армейские звания: генералы, полковники, майоры.

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"Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО", – пишет La Stampa.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в Италии подтверждено свыше 74 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли более 7,5 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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