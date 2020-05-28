Посла России вызвали "на ковер" в Германии: россиянам грозят новые санкции

На россиян, которые в 2015 году совершили хакерскую атаку на немецкий парламент, а потом – на министерства иностранных дел и обороны, необходимо наложить киберсанкции.

С таким требованием к ЕС обратится Германия, заявили 28 мая в МИД страны после жесткого разговора с российским послом Сергеем Нечаевым. Ранее в этот день дипломата вызвали в министерство.

"Российскому послу с указанием на выданный генпрокуратурой 5 мая 2020 года ордер в отношении российского гражданина Дмитрия Бадина было сообщено, что правительство ФРГ будет выступать в Брюсселе за задействование европейского режима киберсанкций в отношении ответственных за нападение на немецкий бундестаг. В том числе в отношении господина Бадина", – заявили в МИД Германии.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили наличие веских доказательств, что обвиняемый Дмитрий Бадин работал на ГРУ.

Причем в МИД уточнили, что случившееся рассматривается в контексте расследования убийства 40-летнего беженца из Чечни Зелимхана Хангошвили в Берлине этим летом и "оставляют за собой возможность принять дальнейшие меры".

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Киберсанкции, которые грозят кибербойцам из РФ, подразумевают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание счетов.

Напомним, что в этом году стало известно, что в 2015 году российские хакеры также взломали рабочую электронную почту канцлера Германии Ангелы Меркель, похитив около 16 гигабайт данных.

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А в конце прошлого года хакерский скандал с участием россиян разгорелся в Великобритании. Подробности – в видеосюжете "Сегодня":

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