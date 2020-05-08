Российские хакеры взломали почту Меркель: СМИ оценили масштаб атаки

Пять лет назад российские военные хакеры совершили кибератаку на серверы Бундестага и взломали рабочую электронную почту канцлера Германии Ангелы Меркель.
Как сообщает Der Spiegel, криминальная полиция и агентство по борьбе с киберпреступностью ФРГ частично реконструировали атаку и обнаружили, что мишенью хакеров ГРУ были именно два почтовых ящика офиса канцлера.
"Даже после того, как секретную атаку раскрыли, воры продолжали скачивать информацию. По предварительным оценкам, в общей сложности были похищены около 16 гигабайт данных. Это может включать в себя тысячи писем из офиса Меркель", – пишут немецкие журналисты, отмечая при этом, что точно оценить объемы утечки на данный момент невозможно.
В рамках расследования хакерской атаки было изъято более 300 серверов, а также поданы полицейские запросы в 21 страну.
Ни в немецком правительстве, ни в посольстве России или Кремле данную заметку пока что не комментировали.
Напомним, год назад в Германии началось расследование другой масштабной кибератаки, после которой в интернете появилась персональная информация немецких телеведущих, журналистов, музыкантов и политиков, включая лидеров партий.
А в декабре в сеть попали секретные торговые документы США и Великобритании, в причастности к этому британские службы кибербезопасности заподозрили российских специалистов.
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