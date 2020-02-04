Последствия Brexit: названы два главных риска для Великобритании

С выходом королевства из ЕС от Британии могут отколоться несколько независимых государств

Фото: REUTERS/Russell Cheyne

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Выход Великобритании из состава Европейского Союза, который уже стоил казне страны более 170 млрд долларов, может обернуться для Соединенного Королевства проблемами не только экономического характера.

Brexit может придать новый импульс вопросу независимости Шотландии и Северной Ирландии, заявил сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

"Шотландия – не Северная Ирландия, которая до последнего времени создавала серьезную проблему для Лондона", – считает он.

Куса напомнил об истории ирландских сепаратистов, главный двигатель которых – Ирландская республиканская армия – в открытую вел террористическую войну против правительства.

"Конечно, если интересы ирландцев сейчас не будут в достаточной мере учтены, вопрос может обостриться. Предпосылки остались, раскол существует, оружия много на руках, схроны с оружием в Ирландии везде", – констатирует эксперт.

По словам Кусы, методы борьбы Шотландии за независимость отличаются от ирландских – там, скорее, будет больше политическая борьба, в рамках закона. Но точно прогнозировать будущие события не может никто.

"И Шотландия, и Северная Ирландия будут главными рисками для Лондона после Брекзита. И шотландцам, и ирландцам не выгодно жить вне рамок ЕС. Джонсону главное, чтобы споры и дискуссии проходили в правовом поле", – отмечает Илья Куса.

Больше о том, как стремление шотландцев к независимости скажется на взаимоотношениях Лондона и Брюсселя – в материале "Эхо Брекзита: как Шотландия может рассорить Британию и Европу".

Все подробности в спецтеме Brexit

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