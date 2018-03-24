Посредник уверяет, что Саркози получал деньги от Каддафи

Сегодня, 03:24

Он утверждает, что виделся с Саркози четыре раза – дважды в Ливии и дважды в Париже, в здании МВД

фото AFP
фото AFP

Ливийский бизнесмен Зияд Таккедин, называющий себя посредником между Муаммаром Каддафи и Николя Саркози во время переправки денег из Ливана во Францию, обвиняет бывшего французского президента в даче ложных показаний.

Соответствующий видеокомментарий он предоставил franceinfo.

"Он был там, и я встретился с ним. Я поздоровался. Он взял сумку, отложил ее в сторону, он не намеревался пересчитывать", – сказал Таккедин, который утверждает, что встречался с Саркози в 2004 году несколько раз.

"Я даже могу описать апартаменты господина Саркози в Министерстве внутренних дел", – указал Таккедин.

Он утверждает, что виделся с Саркози четыре раза – дважды в Ливии и дважды в Париже, в здании МВД.

По его словам, во время одной из встреч в Ливии из Саркози был Клод Геан – помощник Саркози, позже глава его предвыборного штаба. 

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"Возможно, его (Саркози – ред.) память очень короткая, как и у господина Геана... но он немного должен помнить, кто организовал его поездку в Ливию", – сказал Таккедин, называя бывшего президента Франции "лгуном".

Напомним, утром 20 марта стало известно, что экс-президента Франции Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Саркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов. Тем не менее, если он будет признан причастным к нарушению закона о выборах, ему грозит один год тюрьмы. Также, по мнению наблюдателей, он уже никогда не сможет вернуться в большую политику.

Напомним, Саркози заявил об окончании политической карьеры.
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