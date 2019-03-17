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Повторное голосование по Brexit может не состояться – британский министр

Сегодня, 14:48

Среди консерваторов, по словам министра, все еще нет достаточной поддержки соглашения

Фото: Getty Images
Повторное голосование по Brexit может не состояться – британский министр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg Евросоюз Среди консерваторов, по словам министра, все еще нет достаточной поддержки соглашения

Правительство Великобритании не собирается повторно выносить на голосование Палаты общин соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза при отсутствии его достаточной поддержки. Об этом заявил министр финансов страны Филип Хаммонд.

По словам министра, среди консерваторов все еще нет достаточной поддержки соглашения по Brexit, которое достигла премьер-министр Терезой Мэй во время переговоров с европейскими лидерами.

"Мы вернем сделку (в парламент – ред.) только в том случае, если будем уверены, что достаточное число наших коллег и депутатов ДЮП готовы будут оказать поддержку, чтобы мы могли провести ее через парламент", — сказал Хаммонд.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Напомним, что 13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

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Тег Великобритания, голосование, Brexit, консерваторы

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Источник:

ТАСС

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