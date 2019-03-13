Парламент Британии выступил против "жесткого" Brexit, Мэй предложила провести новое голосование

Предложение поддержали 312 парламентариев, а против голосовали – 308

Фото: AFP

Парламент Британии выступил против "жесткого" Brexit, Мэй предложила провести новое голосование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/96c/cb3/5c896ccb3b02f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/96c/cb3/5c896ccb3b02f.jpg 2019-03-13T22:49:39+02:00 Евросоюз Предложение поддержали 312 парламентариев, а против голосовали - 308

Парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации выхода страны из ЕС (Brexit) без соглашения при любых обстоятельствах. Об этом в среду, 13 марта, сообщает Reuters.

По данным издания, предложение поддержали 312 парламентариев, а против голосовали – 308.

Отметим, что эта поправка была внесена депутатом от Консервативной партии Кэролайн Спелман.

Как ожидается, после отклонения предложения по выходу без соглашения, парламентарии в четверг проголосуют за отсрочку Brexit, продлив его по статье 50 – правовым механизмом, который позволяет выйти Великобритании из ЕС.

В свою очередь, британский премьер-министр Тереза Мэй предложила парламенту провести новое голосование по проекту соглашения с ЕС о выходе страны из объединения (Brexit) до 20 марта. Об этом говорится в тексте предложения правительства, внесенного в парламент в преддверии намеченного на четверг голосования по теме продления переговоров с Евросоюзом.

В этом случае, говорится в тексте правительственного предложения, Великобритания запросит у ЕС отсрочку Brexit до 30 июня для того, чтобы завершить всю законодательную работу.

Ранее Евросоюз заявил, что ему нужно "убедительное обоснование", прежде чем он согласиться на хоть какую-то отсрочку.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

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