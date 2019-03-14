Решение о переносе даты Brexit должны единогласно принять 27 стран ЕС — Еврокомиссия

Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства

Фото: AFP

Решение о переносе даты Brexit должны единогласно принять 27 стран ЕС — Еврокомиссия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a3c/0f8/5c8a3c0f83099.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a3c/0f8/5c8a3c0f83099.jpg 2019-03-14T22:05:00+02:00 Евросоюз Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства

Решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран — членов сообщества. Об этом сообщили журналистам в четверг в Еврокомиссии (ЕК) после того, как британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты Brexit на более поздний срок.

"Мы принимаем к сведению сегодняшнее голосование. Запрос о продлении статьи 50 (Лиссабонского договора) требует единогласного решения всех 27 стран-членов", — отмечается в заявлении ЕК.

Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.

"Такой запрос должен будет рассмотреть Евросовет, отдавая приоритет необходимости обеспечить функционирование институтов ЕС и принимая во внимание причины и сроки возможного переноса даты. Президент [ЕК Жан-Клод] Юнкер находится в постоянном контакте со всеми лидерами", — заключила ЕК.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британскому премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.

Ранее мы писали, что парламент Великобритании поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit. "За" проголосовали 412 депутатов Палаты общин, "против" – 202.

13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

В связи с этим британский премьер-министр Тереза Мэй предупредила, что будет вынуждена просить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно, на длительный период.

В то же время британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:

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