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Пожар на Канарских островах: когда эвакуированные смогут вернуться в свои дома

24 августа, 04:05

Данный пожар стал крупнейшим в Испании за последние годы

/ Фото: AFP

Почти все люди, эвакуированные из-за лесного пожара на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова), смогли вернуться домой. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в "Твиттере" службы экстренной помощи.

По ее информации, около 9,8 тыс. человек из 10 тыс. эвакуированных уже находятся дома. Власти Канарских островов объявили в пятницу тревогу из-за высокого риска возникновения пожаров на пяти островах, в том числе на Гран-Канарии.

В четверг власти региона сообщили, что ситуация с пожаром в районе населенного пункта Вальесеко стабилизировалась. К настоящему моменту огонь затронул около 10 тыс. га леса. В борьбе со стихией задействованы сотни человек, а также авиатехника. О пострадавших в результате возгорания не сообщается.

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Данный пожар стал крупнейшим в Испании за последние годы.

Напомним, 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

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Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 10 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня.

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Испания пожар эвакуация канары острова

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