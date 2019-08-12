На Канарских островах горят леса: тысячи человек эвакуировали

Полиция подозревает, что лес загорелся по вине 55-летнего местного жителя, который работал со сварочным аппаратом

На Канарских островах горят леса. Огонь охватил Гран-Канария – третий крупнейший остров из архипелага. Пожары не утихают с субботы, 10 августа, стихия распространилась на более чем тысячу гектаров леса. Тысячи человек вынужденно эвакуированы. Полиция подозревает – лес загорелся по вине 55-летнего местного жителя, который работал со сварочным аппаратом. Мужчину арестовали.

Ранее сообщалось, что из-за чрезвычайно мощного шторма, обрушившегося на прошлых выходных на курортный остров Тенерифе, который является частью принадлежащих Испании Канарских островов, был нанесен ущерб имуществу местных жителей.

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В частности, волнами выбило окна в нескольких домах и ресторанах, а также унесло в море некоторые автомобили.

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Как сообщает The Sun, в результате непогоды десятки человек покинули свои дома. О пострадавших не сообщается.

Также мы писали, что из-за жары и сильного ветра несколько регионов Греции охватили лесные пожары. Огонь почти добрался до столицы – Афин. Самый высокий уровень опасности объявлен сразу в нескольких округах: Аттике, Пелопоннесе, Аркадии и всех центральных районах. На южном острове Элафонисосе – массовые эвакуации. Там отселили местных жителей и туристический лагерь.

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