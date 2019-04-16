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Пожар в Соборе Парижской Богоматери помогал тушить робот: фото

Сегодня, 17:05

Когда в соборе горела крыша и был риск обрушения шпиля, внутрь завели Колосса, связанного с пожарным шлангом

Во время пожара в Соборе Парижской Богоматери французские пожарные привлекли для борьбы с огнем робота. Об этом пишет Le Figaro.

Когда пожарные увидели, что шпиль Нотр-Дама вот-вот рухнет, они приняли решение использовать внутри храма 500-килограммового робота под названием Колосс.

Когда в соборе горела крыша и был риск обрушения шпиля, внутрь завели Колосса, связанного с пожарным шлангом. По словам представителя пожарной службы Габриэля Плюса, которого цитирует AFP, робот компании Shark Robotics позволил снизить температуру внутри нефа.

Колосс, беспилотник наземного базирования, берет на себя риск вместо людей, когда ситуация становится слишком опасной, например в случае угрозы оползня, утечки газа или слишком высоких температур.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.


Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли - спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:


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Тег пожар, робот, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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