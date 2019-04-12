Прекращение агрессии РФ должно быть главным приоритетом для Запада – МИД Польши

Польша является крупнейшим партнером Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявляет, что прекращение российской агрессии против Украины должно быть наивысшим приоритетом для стран Запада. Об этом Пшидач сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

"Польша и Украина – это близкие партнеры, это соседи, которых объединяют столетия общей истории и которые сегодня стоят перед лицом больших испытаний и надеются на светлое будущее", – заявил Пшидач.

Он добавил, что Польша является крупнейшим партнером Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции, которую "понимаем, как расширение пространства безопасности, демократии и политической стабильности".

"В этом аспекте мы глубоко заинтересованы, чтобы поддерживать тесные отношения с Украиной. Это путь, за который украинский народ уже неоднократно боролся от Оранжевой революции до последнего Майдана", – сказал заместитель главы МИД Польши.

"Украина заплатила и продолжает платить за этот выбор очень высокую цену жизнями героев, погибших на улице Институтской, также бесправной аннексией Крыма и продолжающимся вооруженным конфликтом на востоке Украины, который был начат и поддерживается Российской Федерацией", – подчеркнул Пшидач.

В этой связи он заявил, что в течение последних пяти лет Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и говорит о российской агрессии на всех международных площадках.

"Прекращение продолжающегося российско-украинского конфликта, который является самой серьезной угрозой для региональной безопасности, должно быть наивысшим приоритетом для западного сообщества", – считает замминистра.

"По этой причине Польша поддерживает мирное урегулирование конфликта на основе Минских соглашений. Мы не можем позволить создания еще одного замороженного конфликта в Европе. Мы имеем таких очень много. Довольно", - подчеркнул Пшидач.

Ранее польский эксперт заявил, что Варшава и Киев обречены на сотрудничество.

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