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Прекращение агрессии РФ должно быть главным приоритетом для Запада – МИД Польши

Сегодня, 16:33

Польша является крупнейшим партнером Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции

Фото: Flickr

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявляет, что прекращение российской агрессии против Украины должно быть наивысшим приоритетом для стран Запада. Об этом Пшидач сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

"Польша и Украина – это близкие партнеры, это соседи, которых объединяют столетия общей истории и которые сегодня стоят перед лицом больших испытаний и надеются на светлое будущее", – заявил Пшидач.

Он добавил, что Польша является крупнейшим партнером Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции, которую "понимаем, как расширение пространства безопасности, демократии и политической стабильности".

"В этом аспекте мы глубоко заинтересованы, чтобы поддерживать тесные отношения с Украиной. Это путь, за который украинский народ уже неоднократно боролся от Оранжевой революции до последнего Майдана", – сказал заместитель главы МИД Польши.

"Украина заплатила и продолжает платить за этот выбор очень высокую цену жизнями героев, погибших на улице Институтской, также бесправной аннексией Крыма и продолжающимся вооруженным конфликтом на востоке Украины, который был начат и поддерживается Российской Федерацией", – подчеркнул Пшидач.

В этой связи он заявил, что в течение последних пяти лет Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и говорит о российской агрессии на всех международных площадках.

"Прекращение продолжающегося российско-украинского конфликта, который является самой серьезной угрозой для региональной безопасности, должно быть наивысшим приоритетом для западного сообщества", – считает замминистра.

"По этой причине Польша поддерживает мирное урегулирование конфликта на основе Минских соглашений. Мы не можем позволить создания еще одного замороженного конфликта в Европе. Мы имеем таких очень много. Довольно", - подчеркнул Пшидач.

Ранее польский эксперт заявил, что Варшава и Киев обречены на сотрудничество.

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Тег Россия, форум, Польша, Украина

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Источник:

УНИАН

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