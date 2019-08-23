Премьер Британии поставил ногу на стол в гостях у Макрона: видео

Эммануэль Макрон и Борис Джонсон / Фото: AFP

В преддверии саммита "Большой семерки" во Франции состоялась встреча президента страны Эммануэля Макрона с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Темой переговоров стал выход Соединенного Королевства из Евросоюза, однако Brexit отошел на второй план из-за поступка Джонсона.

Британский премьер закинул ногу на журнальный столик в Елисейском дворце, что стало причиной массового возмущения в соцсетях – пользователи обвинили его в отсутствии манер и полном неуважении.

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"Грубо и заставляет краснеть. Представьте себе, чтобы Макрон положил на стол ногу в Букингемском дворце", – пишет английский журналист Соня Пернелл.

"Этот клоун шаг за шагом уничтожает репутацию Британии как страны, где у людей есть манеры", — прокомментировал случившееся английский оппозиционер-лейборист Уэс Стритинг.

Однако позже в интернете появилась видеозапись произошедшего: на снятых кадрах Джонсон о чем-то шутил с Макроном и на короткий миг закинул ногу на журнальный столик между ними.

Видео: Reuters

Позже журналисты объяснили, что Макрон сам высказал вслух предположение о том, что такой маленький столик подошел бы и в качестве подставки для ног, а британский премьер с радостью опробовал его теорию.

Напомним, что перед встречей с Джонсоном в Париже Эммануэль Макрон выразил несогласие с требованием Британии отменить один из пунктов соглашения Лондона с Брюсселем насчет Brexit.

Мы также писали о другой скандальной истории с участием Борис Джонсона – он стал первым главой британского правительства, который перевез в резиденцию на Даунинг-стрит свою любовницу.

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