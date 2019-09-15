Премьер Британии сравнил себя с персонажем комиксов

Джонсон сказал, что, если потребуется, он по-прежнему готов к жесткому Brexit

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер Великобритании Борис Джонсон сравнил себя с персонажем комиксов Невероятным Халком, подчеркивая свое твердое намерение вывести страну из ЕС до 31 октября.

Об этом он сказал в интервью изданию The Mail on Sunday.

"Чем злее становится Халк, тем он становится сильнее", - сказал Джонсон, отметив, что Британия "разорвет оковы", которыми ее сковывает ЕС, даже если не удастся достичь соглашения с блоком.

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Джонсон сказал, что, если потребуется, он по-прежнему готов к "жесткому" Brexit.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

Отмечается, что Джонсон все же выбрал "жесткий Brexit" и 16 сентября во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером намерен говорить именно на своих условиях и отсрочку просить не будет.

Как сообщали новости "Сегодня", Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Позже законопроект получил одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступало правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

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