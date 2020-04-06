Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Премьер Ирландии до конца пандемии будет работать врачом

6 апреля, 09:26

Денис Беспалов

Премьер будет заниматься врачебной практикой раз в неделю в соответствии с имеющейся у него квалификацией

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар, имеющий базовое медицинское образование, решил работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает издание Irish Times.

В конце марта HSE объявило кампанию по набору людей, имеющих медицинскую квалификацию, чтобы обеспечить кадровые резервы в условиях распространяющейся эпидемии коронавируса. К настоящему моменту получено 50 тыс. заявок, уточнило издание, сообщив, что Лео Варадкар также был восстановлен по его просьбе в национальном реестре медработников.

"Премьер будет заниматься врачебной практикой раз в неделю в соответствии с имеющейся у него квалификацией", - говорится в публикации.

Реклама

Свое базовое образование будущий премьер Ирландии получил на медицинском факультете дублинского Тринити колледжа. Диплом врача общей практики (терапевта) был выдан ему в 2010 году, а три года спустя он был исключен из врачебного реестра в связи со сменой деятельности и началом политической карьеры.

В тренде
Из-за коронавируса перестали производить знаменитое пиво и выпускают зеков из тюрем: главные события мира

Издание напомнило, что Варадкар происходит из семьи медиков. Его отец – врач-терапевт, а мать – медсестра. Две его сестры, а также их мужья тоже работают в медицине.

Первый случай заражения коронавирусом нового вида был выявлен в Ирландии 29 февраля, а первая смерть зафиксирована 11 марта. За минувшее воскресенье, 5 апреля, было зафиксировано 390 новых случаев заражения и 21 летальный исход. Таким образом, общее число заболевших на территории Ирландии достигло отметки 4994, а число смертей – 158.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ирландия врач коронавирус пандемия

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 6 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 6 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 6 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 6 апреля и все подробностиДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Борьба Украины с COVID-19 и санкции против РФ: в Европарламенте сделали заявление
Борьба Украины с COVID-19 и санкции против РФ: в Европарламенте сделали заявлениеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...