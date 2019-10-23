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Премьер Ирландии рассказал, когда лидеры ЕС соберутся чтобы решить судьбу Brexit

23 октября, 17:01

Пока в Европе нет единой позиции относительно новой отсрочки Brexit

/ Фото: Pixabay

Лидеры стран – членов Евросоюза могут встретиться в ближайшую пятницу, 25 октября, в случае, если консенсус по поводу отсрочки Brexit не будет достигнут. Об этом заявил в среду а ходе "правительственного часа" в парламенте глава правительства Ирландии Лео Варадкар.

"Если будет консенсус (по вопросу предоставления Великобритании отсрочки выхода из ЕС), мы сможем все согласовать в ходе рабочей переписки, - сказал Варадкар. – Если нет – нам придется созывать встречу лидеров стран – членов, чтобы решить, предоставлять отсрочку или нет, на каких основаниях и на какой срок". "Такую встречу можно провести в понедельник или в пятницу", - добавил премьер.

"Ирландское правительство всегда выступало за то, чтобы избежать сценария выхода (Великобритании из ЕС) без сделки – таков наш поход и сейчас", – продолжил Варадкар.

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"Очень надеюсь, что (британский) парламент проведет все дебаты по поводу соглашения о выходе в разумные сроки", – заключил премьер Ирландии.

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22 октября вечером британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями. За проголосовали 329 членов Палаты общин, против высказались 299 депутатов. Эта было первое голосование в парламенте, выигранное правительством Джонсона с момента его прихода к власти в июле этого года.

Тем не менее уже через несколько минут кабмин потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии рассмотрели законопроект и в третьем чтении приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время отказались 322 депутата, тогда как только 308 были готовы работать в предложенном Джонсоном графике.

Отметим, глава Евросовета Дональд Туск получил письмо с просьбой о переносе сроков Brexit от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Британский премьер попросил Брюссель перенести срок Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года, как того требует законодательство.

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Великобритания отсрочка Brexit

Источник: ТАСС

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