Премьер Италии заявил о "жесткой конфронтации" с Меркель из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за выработку серьезного ответа Евросоюза на пандемию коронавируса и связанный с нею кризис. Его оппонентом выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом итальянский политик рассказал изданию Il Sole 24 Ore, сообщает Deutsche Welle.

"Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся европейская структура утратит для людей смысл существования", – предупредил он.

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Конте добавил, что речь идет о первом в истории Евросоюза выпуске общеевропейских бондов для привлечения кредитов, чтобы стимулировать экономику и поддержать наиболее пострадавшие страны ЕС.

На выпуске ценных бумаг настаивали Италия и Испания – наиболее пострадавшие от коронавируса. В ходе длительных видео-переговоров лидеры 27 стран-членов Евросоюза не смогли договориться и в итоге дали министрам финансов сформировать подход, который будет приемлем для Рима и Мадрида.

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Конте подчеркнул, что речь идет "не просто о разногласиях" между ним и Меркель, а о "жесткой и откровенной конфронтации" относительно дальнейшего курса ЕС.

Стоит отметить, что в Украине от вируса больше всего пострадали сравнительно молодые люди. Читайте подробнее, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.

В то же время исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал, что в нашей стране инфекцией могут заразиться от 7 до 22 миллионов человек. По его словам, вирус теряет свою активность. По словам специалиста, свойства вируса постепенно приближаются к свойствам обычного гриппа.

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