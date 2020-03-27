Кто в Украине больше всего заражается коронавирусом: неожиданная статистика

Количество зараженных в Украине растет, но что удивительно, что меньше всего пострадала основная группа риска – пенсионеры. В основном заражаются украинцы в возрасте 30-49 лет. Об этом на брифинге рассказал заместитель министр здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Среди людей, заболевших на коронавирусную болезнь, больше всего у нас болеют люди возрастом от 30 до 49 лет –30% от всех заболевших. От 18 до 29 лет – 17%, от 50 до 65 лет – 30%, и от 65 лет – 6% заболевших. То есть, мы видим, что среди всех, кто болеет в возрастной группе от 18 до 49 лет – это почти 50%. Это говорит о том, что старшая возрастная группа все-таки прислушивается к советам Минздрава, правительства – выполняет карантинные меры и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрозе, которая нависла над всем миром и Украиной", – сказал он.

Стоит отметить, что больше всего подвержены заражению и гибели от коронавируса именно пожилые люди. Например, в Италии основное количество умерших именно старики в районе 80 лет.

Ляшко подчеркнул, что власти Украины осуществили превентивные меры намного раньше, чем другие страны Европы, и теперь дело за гражданами – нужно придерживаться карантинных мер, чтобы не допустить ситуации, которая сложилась в Италии и Испании.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 27 марта

"Наша с вами сейчас задача – ограничить мобильность, контакты и самоизолироваться", – подытожил замминистра.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на 10:00 27 марта в Украине лабораторно подтверждены 218 зараженных коронавирусом, пяти случаев с летальным исходом. Также есть и хорошие новости – уже пять человек выздоровели. Смотрите карту инфицированных коронавирусом по регионам.

Также стало известно, что Минздрав создает спецбригады для тестирования на коронавирус дома. Такие бригады из водителя и медработников будут созданы при больницах.

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