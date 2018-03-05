Премьер-министр Италии идет в отставку из-за провала на выборах

Демократическая партия в стране набрала очень маленькое количество голосов

Маттео Ренци, экс-премьер Италии, уйдет с должности главы руководящей Демократической партии после неудачного результата на выборах.

Об этом сообщает местное информационное агентство Ansa.

Согласно промежуточным результатам голосования, правящая Демократическая партия набирает около 20% голосов избирателей – это исторический антирекорд для партии. Таким образом демократы явно перейдут в оппозицию.

Маттео Ренци намерен уйти в отставку с позиции лидера партии.

Как известно, три политические силы, которые исповедуют идеологию евроскептицизма, получили убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламента.

Напомним, во время парламентских выборов в Италии на многих избирательных участках образовывались длинные очереди, люди также жалуются на некомпетентность членов избирательных комиссий.

Ранее сообщалось, что активистка организация скандальной женской организации Femen обнажила грудь на избирательном участке в Италии, где сегодня стартовали парламентские выборы, во время голосования бывшего премьер-министра государства Сильвио Берлускони.