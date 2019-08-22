Премьер Польши хочет больше баз США и НАТО

Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, который ранее призвал увеличить количество военных учений НАТО в своей стране, снова выступил за усиление военного присутствия США и Североатлантического альянса в Польше.

В интервью немецким СМИ он заявил, что в его стране необходимо разместить новую долгосрочную базу НАТО.

"Это не вопрос "или-или". Нам нужна база НАТО в Рамштайне, и нам нужна новая долгосрочная база НАТО в Польше", — цитирует Моравецкого Spiegel.

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Помимо того, премьер-министр Польши призвал США не ослаблять свое присутствие на территории Германии, а саму ФРГ раскритиковал за недостаточные, по его словам, расходы на оборону.

"Ее вклад не соответствует обязательствам. Германия должна скорее повысить расходы на оборону", — отметил премьер.

Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США приняли решение увеличать численность своего военного контингента в республике.

Мы также писали о планах США построить в Польше свою военную базу. Министр Блащак еще в ноябре называл это решенным вопросом. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.

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