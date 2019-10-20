Премьер Северной Македонии жестко ответил на решение ЕС отложить переговоры

Зоран Заев. Фото: REUTERS/OT

Решение глав Евросоюза отложить дату начала переговоров с Северной Македонией о присоединении страны к сообществу является исторической ошибкой. Об этом в субботу заявил премьер-министр республики Зоран Заев в своем обращении к гражданам.

"То, что Европейский союз не смог вынести решение об открытии переговоров с нами, является его исторической ошибкой. И это подтвердили все европейские лидеры. Мы сделали все, что от нас требовалось, и все, что было в наших силах", - заявил глава северомакедонского правительства, поблагодарив за поддержку глав тех европейских государств, кто отстаивал определение даты переговоров для Северной Македонии.

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18 октября главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений на саммите ЕС 17–18 октября решить вопрос о начале переговоров по приему в ЕС Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.

Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Ранее начало переговоров блокировала Греция, пока в феврале 2019 страна изменила свое название на Северную Македонию.

Албания стала кандидатом в июне 2014 года. Еврокомиссия ранее критиковала медленную и неэффективную судебную систему страны и распространенную коррупцию, но сейчас видит прогресс в борьбе с ней. 29 мая 2019 Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза начать переговоры с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в блок.

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