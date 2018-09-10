Премьеру Италии придется сдать экзамен по английскому языку

Сегодня, 18:29

На кафедру в "Сапиенца" претендуют еще два профессора. Решение принимает специальная комиссия

Джузеппе Конте. Фото: AFP
Джузеппе Конте. Фото: AFP

Премьер-министру Италии Джузеппе Конте предстоит сдать экзамен на знание английского языка. Как сообщает агентство АНСА, это предусматривает его участие в конкурсе на должность главы кафедры частного права в римском университете "Сапиенца".

По данным агентства, экзамен должен был состояться в понедельник, однако соискатель попросил отложить его из-за "занятости государственными делами" – сегодня в повестке дня главы итальянского правительства была встреча с Дональдом Туском.

АНСА уточняет, что профессиональный адвокат и профессор права Конте, возглавлявший кафедру в университете Флоренции, подал заявку на участие в конкурсе в Риме до того, как занял премьерский пост 1 июня. Конте прописан в Риме, где у него своя студия. На кафедру в "Сапиенца" претендуют еще два профессора. Решение принимает специальная комиссия.

Пока не подтверждается, что Конте отозвал свою заявку. В случае, если Конте выиграет конкурс, он сможет попросить "заморозить" должность главы кафедры на неопределенный срок, пишет агентство. Срок действия нынешнего правительства при сохранении поддержки парламентского большинства истекает в 2023 году.

Напомним, премьер Италии заявил, что его страна не собирается покидать Евросоюз.
Италия, английский язык, Конте

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