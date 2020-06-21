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Превращается в восстание: в Германии в стычках с полицией участвовали сотни людей (фото и видео)

21 июня, 17:59

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Местные жители бросали камни в полицейских

В Германии в городе Штутгарт произошли стычки с участием сотен молодых людей и правоохранителей. В результате пострадали по меньшей мере 10 полицейских, десятки людей задержаны. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

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Беспорядки начались примерно в полночь. Поводом для столкновений стала проверка полицейскими прохожего на наличие наркотиков.

Издание уточняет, что это был гражданин Германии родом из мигрантской среды. Свидетелями проверки стали несколько не знакомых между собой людей. Они собрались вокруг и начали защищать мужчину. В результате разговор перерос в конфликт, и люди напали на полицейских.

Участники беспорядков бросали камни в правоохранителей, крушили автомобили и витрины магазинов.

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"Ситуация совсем вышла из-под контроля, это превращается в реальное восстание", – заявил спикер полиции.

Вскоре на место направили дополнительные подразделения – всего около 200 человек. Примерно в 03:00 ситуацию удалось стабилизировать. Полиция арестовала 20 участников беспорядков. Пострадали более 10 правоохранителей.

Напомним, ранее в Берлине после мирной демонстрации против расизма, поводом для которой стала гибель в США афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, начались столкновения. В результате задержали 93 человека, 28 полицейских получили травмы.

Также в Риме митинг ультраправых итальянских экстремистов и фанатов футбола, недовольных реакцией правительства Италии на коронавирус, перерос в столкновения с полицией. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, несколько человек были задержаны.

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Германия полиция беспорядки столкновения

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