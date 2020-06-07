Протесты из-за коронавируса в Италии: полиция применила газ и водометы

Протестующие требовали отставки правительства, поскольку недовольны тем, как власти реагировали на коронакризис

В Риме митинг ультраправых итальянских экстремистов и фанатов футбола недовольных реакцией правительства Италии на коронавирус перерос в столкновения с полицией. Об этом сообщает BBC.

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, несколько человек были задержаны.

Сотни протестующих требовали отставки правительства, поскольку недовольны тем, как власти реагировали на коронакризис, который ударил по экономике и рабочим местам.

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Как сообщается, столкновения вспыхнули, когда один из их протестующих начал общаться со СМИ.

Некоторые демонстранты бросали бутылки, камни и дымовые шашки в полицию, журналистов и фотографов и выкрикивали "журналисты, террористы", сообщает агентство AFP.

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"Мы здесь, чтобы весь мир понял, что сегодня в Италии каждая категория рабочих опустошена и уничтожена правительством, которое на самом деле не защищает интересы итальянцев", – сказал один из протестующих агентству Reuters.

Видео: Reuters

Как известно, Италия вступила в заключительную фазу смягчения карантинных ограничений.

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Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что правительство работает над ускорением социальных выплат, и пообещал "серьезную налоговую реформу".

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Магазины, кафе и рестораны уже снова распахнули свои двери, а туристические объекты начали принимать туристов в последние дни.

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