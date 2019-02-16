Президент Эстонии: В Украине должно восторжествовать верховенство права

Кальюлайд заявила, что лично была на Донбассе, вблизи линии столкновения

Фото: AFP

Президент Эстонии: В Украине должно восторжествовать верховенство права //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/819/ba5/5c6819ba5a480.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/819/ba5/5c6819ba5a480.jpg 2019-02-16T16:13:01+02:00 Евросоюз Кальюлайд заявила, что лично была на Донбассе, вблизи линии столкновения

Все оккупированные Россией территории Украины должны быть возвращены, в стране должно восторжествовать верховенство права, подчеркивает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Война в Украине идет, и мы должны помочь Украине найти решение. Мы никогда не признаем оккупацию и аннексию Крыма. Все оккупированные территории должны быть возвращены", - сказала она, выступая в субботу на 3-м Украинском ланче на тему "Украина 2019 – выбор будущего", организованном Фондом Виктора Пинчука по случаю Мюнхенской конференции.

Кальюлайд добавила, что лично была на Донбассе, вблизи линии столкновения.

"Кто бы ни возглавил Украину, он не сможет сделать много до тех пор, пока в Украине не восторжествует верховенство права", - резюмировала президент Эстонии.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала войной в Европе агрессивные действия России в Азовском море с нападением на украинские корабли.

Напомним, министры обороны Эстонии, Дании и Латвии подписали на встрече в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с планируемым формированием штаба Северной дивизии НАТО.

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