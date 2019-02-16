Президент Эстонии: В Украине должно восторжествовать верховенство права
Кальюлайд заявила, что лично была на Донбассе, вблизи линии столкновения
Все оккупированные Россией территории Украины должны быть возвращены, в стране должно восторжествовать верховенство права, подчеркивает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Война в Украине идет, и мы должны помочь Украине найти решение. Мы никогда не признаем оккупацию и аннексию Крыма. Все оккупированные территории должны быть возвращены", - сказала она, выступая в субботу на 3-м Украинском ланче на тему "Украина 2019 – выбор будущего", организованном Фондом Виктора Пинчука по случаю Мюнхенской конференции.
Кальюлайд добавила, что лично была на Донбассе, вблизи линии столкновения.
"Кто бы ни возглавил Украину, он не сможет сделать много до тех пор, пока в Украине не восторжествует верховенство права", - резюмировала президент Эстонии.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала войной в Европе агрессивные действия России в Азовском море с нападением на украинские корабли.
Напомним, министры обороны Эстонии, Дании и Латвии подписали на встрече в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с планируемым формированием штаба Северной дивизии НАТО.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Президент Эстонии: В Украине должно восторжествовать верховенство права". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столицы Эстонии и Венгрии "переименовали" Киев
Международные аэропорта Таллина и Будапешта теперь будут писать Kyiv, указывая рейсы "в" или "из" украинской столицы