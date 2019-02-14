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Северная дивизия НАТО: Эстония, Дания и Латвия договорились

Сегодня, 18:37

Штаб дивизии в мирное время будет размещаться в городах Адажи в Латвии и Каруп в Дании

Фото: Минобороны Украины
Северная дивизия НАТО: Эстония, Дания и Латвия договорились //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/598/b8d/5c6598b8dce42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/598/b8d/5c6598b8dce42.jpg Евросоюз Штаб дивизии в мирное время будет размещаться в городах Адажи в Латвии и Каруп в Дании

Министры обороны Эстонии, Дании и Латвии подписали на встрече в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с планируемым формированием штаба Северной дивизии НАТО. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

"Благодаря формированию Северной дивизии мы достигнем нового уровня в наращивании потенциала реагирования НАТО, противодействующего угрозам, которым подвергается наш регион, - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк. - Потенциал сдерживания альянса, а также его способность нас защитить существенно укрепятся с созданием Северной дивизии".

Как указано в сообщении, международный штаб Северной дивизии войдет в военную структуру НАТО, связав военные части региона с управлением альянса. Странами – учредителями дивизии являются Дания, Латвия и Эстония. Ее штаб в мирное время будет размещаться в основном в городах Адажи (Латвия) и Каруп (Дания).

Штаб откроется 8 марта в Адажи, его первым начальником станет генерал-майор Вооруженных сил Дании. Штаб должен достичь первичной оперативной готовности в первом полугодии 2019 года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

Напомним, Йенс Столтенберг заявил, что считает важнейшей задачей не допустить ухудшения отношений с Россией.

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Тег Дания, Латвия, Эстония, НАТО

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ТАСС

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