Президент Италии заявил, что обрушения моста и десятков жертв в Генуе можно было избежать

Новый мост на месте старого планируют возвести к началу 2020 года, курировать проект будет архитектор Ренцо Пьяно

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Президент Италии Серджо Маттарелла считает, что обрушения моста Моранди близ Генуи, унесшего 14 августа прошлого года жизни 43 человек, можно было избежать. Его обращение к жителям Генуи было опубликовано в газете "Sekolo XIX" в годовщину трагедии.

"Год, который отделяет нас от того трагического события, не прошел даром. Новый проект моста, прочного и красивого, уже готов, его строительство уже началось. Новый мост сможет залечить рану, которая была нанесена обрушением, и вновь соединить город, который был разорван пополам, - заявил президент. - Новый мост всегда будет напоминанием о тех невинных жертвах, погребенных под обломками, которых можно и нужно было избежать".

Как ожидается, в среду в Генуе президент Италии, а также руководство правительства страны примут участие в церемонии, посвященной памяти жертв обрушения моста Моранди.

Накануне свою поддержку генуэзцам выразил и Папа Римский Франциск. В своем послании понтифик сообщил, что молится "за жертв, за их семьи, за пострадавших, за тех, кому пришлось покинуть свои дома, за Геную". Он призвал жителей этого города помнить, что они "не одиноки".

Новый мост на месте старого планируют возвести к началу 2020 года, курировать проект будет уроженец Генуи, известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно.

14 августа 2018 года в итальянском городе Генуя обрушился длинный пролет построенного в 1970-е годы моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя – Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате трагедии погибли 43 человека, несколько сотен людей лишились жилья, которое было разрушено при падении транспортной инфраструктуры.

Правительство разработало специальный декрет, регулирующий порядок восстановительных работ, который был одобрен национальным парламентом. В отсутствие важной транспортной артерии не только в Генуе, но и во всем регионе оказалось серьезно затруднено движение на дорогах. Согласно подсчетам местной ассоциации Confindustria Genova (региональное отделение национальной ассоциации промышленников), северо-западные районы Италии будут нести экономические потери в размере почти одного миллиарда евро в год до момента появления нового моста.

Одновременно продолжается следствие по факту обвала и гибели людей. Фигурантами этого дела являются более 70 человек и две компании, включая обслуживающую автодороги Autostrade per l"Italia. Согласно последним выводам международных специалистов, приглашенных для проведения экспертизы, важнейшие элементы конструкции, такие как поддерживающие тросы, были в значительной степени изношены. Точная причина обвала пока официально не установлена.

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