Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения

На записи видно, что в момент обрушения шел сильный дождь

Момент обрушения автодорожного моста в итальянской Генуе попал на запись двух камер видеонаблюдения, установленных под мостом, где находятся автомагистраль и жилые дома. Видео, предоставленное Финансовой гвардией Италии, опубликовала газета Il Fatto Quotidiano, сообщает УНН.

На записи видно, что в момент обрушения шел сильный дождь. За несколько мгновений до происшествия на дороге, расположенной под мостом, происходит активное движение транспорта.

Также на кадрах можно увидеть, что на том месте, куда упали бетонные обломки моста, работали сотрудники коммунальных служб и несколько уборочных машин. При этом после обрушения видно, что коммунальщикам удалось спастись.

Мост Моранди был построен в 1967 году и назван в честь его инженера Риккардо Моранди. Последний является автором еще одного моста в городе Беневенто. После трагедии в Генуе он был закрыт.

Напомним, что обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной падения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.

Как сообщалось, молдаванин Евгений Бабин и украинка Наталья Елина, которые пострадали при обрушении моста в итальянской Генуе, записали видеообращение ко всем, кто следит за их судьбой.