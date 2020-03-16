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Президент Каталонии заразился коронавирусом

16 марта, 20:09

Станислав Кожемякин

Инфицировать Кима Торру мог его заместитель, у которого тоже нашли COVID-19

В Испании, где ради борьбы со вспышкой коронавируса ранее ограничили передвижение внутри страны, инфекцию подхватил председатель Каталонии Ким Торра.

Как пишет La Vanguardia, 15 марта президент каталонского Женералитата почувствовал недомогание и решил самоизолироваться в официальной резиденции главы правительства Каса-дель-Канонгес.

У него взяли анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19, которые оказались положительными.

Допускается, что его мог заразить вице-президент правительства Пере Арагонес, у которого накануне тоже обнаружили коронавирус.

Несмотря на свой диагноз, Торра пообещал, что он и прочие члены правительства Каталонии продолжат "активно и решительно" бороться с пандемией.

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Он также уведомил членов регионального парламента о том, что попросил главу правительства Испании Педро Санчеса, у супруги которого также обнаружили широко распространившийся вирус, закрыть всю Каталонию.

Педро Санчез и Ким Торра. Фото: REUTERS/Sergio Perez

Педро Санчез и Ким Торра. Фото: REUTERS/Sergio Perez

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На этом фоне Торра призвал граждан проявить солидарность в самоограничении ради борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что после Италии Испания занимает лидирующее место в Европе по распространению эпидемии COVID-19 – здесь зафиксировано 8794 инфицированных коронавирусом, включая 297 смертельных случаев.

Заболели и многие высокопоставленные чиновники: министры Каролина Дариас (территориальная политика) и Ирен Монтеро (вопросы равенства), а также многие члены ультраправой партии Vox, включая ее председателя, генсека и лидера в парламенте.

Напомним, что ранее в элитной мадридской школе, где учатся дети испанского короля – 14-летняя наследница престола принцесса Леонор и 12-летняя инфанта София – также зафиксировали один случай заражения.

14 марта испанское правительство объявило в стране 15-дневный режим чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания эпидемия Каталония коронавирус пандемия Ким Торра COVID-19

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