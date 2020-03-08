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В школе Испании, где учатся королевские дети, мальчик заразился коронавирусом

8 марта, 14:55

Татьяна Очеретяна

Заразился ребенок, который недавно был в Италии

В школе в столице Испании зафиксирован один случай заражения коронавирусом. В этом учебном заведении учатся дочери короля Филиппа VI. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По информации источника, заболевшим является ученик, чей родственник недавно побывал в Италии. Несмотря на это, 14-летняя наследница испанского престола принцесса Леонор и 12-летняя инфанта София планируют в понедельник, 9 марта, посетить занятия. Руководство школы также заявило, что учебное заведение продолжит работать в обычном режиме.

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Напомним, 1 февраля стало известно, что случай заражения опасным коронавирусом обнаружили в Испании. Смертельную болезнь подхватил один из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник острова Гомера.

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Между тем ученые из Сямэньского университета на востоке Китая создали измерительный прибор, который позволит установить наличие коронавируса в организме человека всего за полчаса. Разработчики планируют бесплатно направить 90 тысяч комплектов в больницы и медицинские центры провинции Хубэй.

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