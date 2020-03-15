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Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

15 марта, 07:55

Денис Беспалов

Совет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса

В то время как результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными, стало известно, что супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес, – уточнили в пресс-службе. - Как с Гомес, так и с председателем (правительства) все в порядке, оба остаются во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения".

Ранее заражение было выявлено у министра по равноправию Ирене Монтеро. После этого тест на коронавирус сдали все члены правительства страны. В результате заболевание обнаружили у министра территориальной политики и государственной службы Каролины Дариас.

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Совет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

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Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По версии Минздрава королевства, к настоящему моменту выявлено более 5,7 тысячи случаев заражения, около 190 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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