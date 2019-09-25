Президент Латвии жестко раскритиковал Россию на Генассамблее ООН: подробности

Многосторонний мировой порядок требует, чтобы территориальную целостность и суверенитет уважали все государства-члены

Эгил Левитс / Фото: AFP

Международному сообществу ни в коем случае нельзя терпеть нарушение Россией принципа территориальной целостности других государств. Об этом заявил президент Латвии Эгил Левитс в своем обращении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

"Должен указать на откровенное неуважение Россией принципов международного права, о чем свидетельствует длительное нарушение территориальной целостности Украины и Грузии. Такое наглое пренебрежение к международному праву нельзя принимать как "новую норму", - сказал Левитс.

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Он отметил, что "многосторонний мировой порядок требует, чтобы территориальную целостность и суверенитет, как определено в Уставе ООН, уважали все государства-члены".

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Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) и Служба госбезопасности Латвии считают, что поддержка Россией молодых соотечественников за рубежом, а также работа, направленная на укрепление исторической памяти, угрожает конституционному строю Латвии.

В документе, в частности, утверждается, что Россия в последние годы активно "использует политику поддержки соотечественников в качестве инструмента для вовлечения этих людей в мероприятия, направленные против национальной безопасности Латвии". По мнению авторов концепции, приоритетами России в рамках работы с соотечественниками является укрепление исторической памяти и военно-мемориальная работа.

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