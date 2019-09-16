Спецслужбы Латвии назвали Россию угрозой нацбезопасности: подробности

Фото: Mace Ojala/Flickr

Министерство внутренних дел (МВД) и Служба госбезопасности Латвии считают, что поддержка Россией молодых соотечественников за рубежом, а также работа, направленная на укрепление исторической памяти, угрожает конституционному строю Латвии, где ранее запретили сайт пропагандистов Кремля из-за лжи об Украине. Об этом говорится в подготовленном МВД и Службой госбезопасности проекте Концепции национальной безопасности, выдержки из которой публикует в понедельник агентство ЛЕТА.

В документе, в частности, утверждается, что Россия в последние годы активно "использует политику поддержки соотечественников в качестве инструмента для вовлечения этих людей в мероприятия, направленные против национальной безопасности Латвии". По мнению авторов концепции, приоритетами России в рамках работы с соотечественниками является укрепление исторической памяти и военно-мемориальная работа.

"В соответствии с этим восстанавливаются и содержатся мемориалы и памятники, чтобы с их помощью подчеркнуть историческое присутствие России на территории Латвии, - сказано также в проекте. - Таким образом Россия старается вживить желаемую для себя интерпретацию исторических событий, одновременно отрицая оккупацию Латвии и подвергая сомнению основы государственности, что противоречит интересам национальной безопасности Латвии".

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Кроме того, утверждается в тексте, предоставление Россией стипендий иностранцам для обучения в российских университетах, а также вовлечение молодых соотечественников в мероприятия для молодежи, которые проводятся в России, якобы является одним из способов сформировать в Латвии лояльное молодое поколение, которое впоследствии можно будет использовать для реализации своих интересов.

Проект концепции национальной безопасности Латвии во вторник, 17 сентября, представят правительству глава МВД Сандис Гиргенс и начальник Службы государственной безопасности Нормундс Межвиетс.

Ранее сообщалось, что спецслужбы России взяли Латвию "на прицел".

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