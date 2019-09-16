Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,42

Спецслужбы Латвии назвали Россию угрозой нацбезопасности: подробности

16 сентября, 13:49

Россия в последние годы активно использует политику поддержки соотечественников для продвижения своих целей

Фото: Mace Ojala/Flickr

Фото: Mace Ojala/Flickr

Министерство внутренних дел (МВД) и Служба госбезопасности Латвии считают, что поддержка Россией молодых соотечественников за рубежом, а также работа, направленная на укрепление исторической памяти, угрожает конституционному строю Латвии, где ранее запретили сайт пропагандистов Кремля из-за лжи об Украине. Об этом говорится в подготовленном МВД и Службой госбезопасности проекте Концепции национальной безопасности, выдержки из которой публикует в понедельник агентство ЛЕТА.

В документе, в частности, утверждается, что Россия в последние годы активно "использует политику поддержки соотечественников в качестве инструмента для вовлечения этих людей в мероприятия, направленные против национальной безопасности Латвии". По мнению авторов концепции, приоритетами России в рамках работы с соотечественниками является укрепление исторической памяти и военно-мемориальная работа.

"В соответствии с этим восстанавливаются и содержатся мемориалы и памятники, чтобы с их помощью подчеркнуть историческое присутствие России на территории Латвии, - сказано также в проекте. - Таким образом Россия старается вживить желаемую для себя интерпретацию исторических событий, одновременно отрицая оккупацию Латвии и подвергая сомнению основы государственности, что противоречит интересам национальной безопасности Латвии".

Реклама

Кроме того, утверждается в тексте, предоставление Россией стипендий иностранцам для обучения в российских университетах, а также вовлечение молодых соотечественников в мероприятия для молодежи, которые проводятся в России, якобы является одним из способов сформировать в Латвии лояльное молодое поколение, которое впоследствии можно будет использовать для реализации своих интересов.

Проект концепции национальной безопасности Латвии во вторник, 17 сентября, представят правительству глава МВД Сандис Гиргенс и начальник Службы государственной безопасности Нормундс Межвиетс.

Ранее сообщалось, что спецслужбы России взяли Латвию "на прицел".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Латвия нацбезопасность

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречи
Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречиПолитика
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию
Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсациюFun
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке
14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участкеFun
Немецкий дипломат:
Немецкий дипломат: "Формула Штайнмайера" – это не ловушка России для УкраиныПолитика

Новости партнеров

Loading...