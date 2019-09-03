Президент Польши выступил против восстановления формата G8 с участием РФ

По его словам, ситуация business as usual с Россией сейчас невозможна

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Президент Польши Анджей Дуда на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом высказался против идеи возвращения к формату G8 с участием РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"Если мы посмотрим на то, как в последние годы ведет себя Россия, то сможем четко сказать, что кое-кто реализует свои имперские амбиции за счет изменения границ, через военное нападение – а это произошло в 2008 году в Грузии, это произошло в 2014 году в Украине... сегодня Украина не контролирует часть своих территорий, и это та ситуация, которой в Европе никогда не должно было произойти", – заявил Дуда.

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"К сожалению, Россия в последние годы предпринимает шаги, по которым никто, кто уважает международное право, не может пройти равнодушно", - добавил он.

По его словам, ситуация business as usual с Россией сейчас невозможна.

"Нужно задать себе вопрос: означает ли это, что следует подходить к России по принципу business as usual? Я не думаю, что это приемлемо. Это моя позиция, и я не стыжусь это выразить", – добавил Дуда.

Как известно, страны G7 не достигли консенсуса по поводу возвращения РФ и восстановления формата "восьмерки".

Напомним: американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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