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При "жестком" Brexit в Германии могут потерять работу 100 тыс. человек

Сегодня, 03:01

Эксперты прогнозируют, что только в автомобильной промышленности рабочих мест могут лишиться 15 тыс. немцев

Фото: AFP
При "жестком" Brexit в Германии могут потерять работу 100 тыс. человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e57/d10/5c3e57d105d7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e57/d10/5c3e57d105d7d.jpg Евросоюз Эксперты прогнозируют, что только в автомобильной промышленности рабочих мест могут лишиться 15 тыс. немцев

Если Великобритания выйдет из Евросоюза без торговых договоренностей, то в Германии потенциально потеряют рабочие места 100 тыс. человек.

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на исследование экономистов Ханса-Ульриха Брауцша и Оливера Хольтемёлера из Института экономического анализа имени Лейбница в Галле и университета имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

Эксперты прогнозируют, что только в автомобильной промышленности рабочих мест могут лишиться 15 тыс. немцев. А также, в случае жесткого Brexit, пострадают сотрудники таких крупных технологических компаний, как IBM и Siemens.     

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"Нет ни одного другого государства, где эффект жесткого Brexit на занятость настолько велик, как в Германии", - отметил Хольтемёлер.

Он также отметил, что за Германией следует Франция, где рабочие места могут потерять до 50 тыс. человек.

Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.

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Тег Великобритания, Германия, ЕС, соглашение, рабочие места, Brexit

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