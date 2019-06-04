Сделать стартовой
26,95
30,15
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Приезд Трампа в Лондон: королевские почести во дворце и жесткая критика на улицах

4 июня, 19:46

Президента США торжественно приняла королева и осмеяли жители Лондона


Государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию проходит в контрастной атмосфере: в центре Лондона активисты установили статуи-карикатуры на хозяина Белого дома, а в Букингемском дворце американского лидера почтили банкетом, который, по самым скромным подсчетам, обошелся британской казне десятки тысяч фунтов стерлингов.

Визит Трампа запомнится тем, как он сумел отличиться – во дворец он прибыл на вертолете, тогда как остальные гости – на автомобилях.

В то же время, на самом банкете Трамп ни на шаг не отступал от протокола – он шел в паре с британской королевой, а его жену, Меланию, сопровождал наследник престола принц Чарльз, а младший Уильям шел вместе с премьером Терезой Мэй.

На банкете было немало и родственников. Так, Дональд Трамп привел всех своих совершеннолетних детей – дочь Иванку и Тиффани, а также сыновей – Дональда Трампа-младшего и Эрика.

В целом, на банкете было 170 гостей. Чтобы только накрыть на стол потребовалось более часа. Только бокалов понадобилось более тысячи: по шесть комплектов для питья на каждого. Впрочем, никто не прикоснулся к напиткам и блюдам, пока своего слова не сказала королева и ее гость.

"Визиты президентов США всегда напоминают нам о длительной дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", – заверила королева Елизавета Вторая.

"Благодарю за теплый прием, за любезное гостеприимство и десять десятилетий ценной дружбы с США", – сказал в ответной речи Трамп.

А поскольку дружба дорогого стоит, то и пили за нее только самые избранные напитки. Бутылка самого дешевого вина стоила 35 фунтов – это более 1200 гривен. А самое дорого вино потянуло на 1400 фунтов: то есть, 48 тысяч гривен.

Роскошным было и меню. Основное блюдо – виндзорская ягнятина под соусом с портвейном. К нему подавали весенние овощи. На десерт – легкий пудинг и печенье со вкусом клубники и лимона.

Еще одно острое блюдо, уже политическое, Трампу подготовили уже вне пределов дворца: активисты запустили воздушный шарик, изображающий американского лидера в подгузнике.

Однако настоящим ноу-хау стало папье-маше главы Белого дома на унитазе. И это все – на Трафальгарской площади, мене чем в километре от дворца, где накануне Трампа встречали с такими почестями.

Утром у Трампа был уже рабочий завтрак с Терезой Мэй, а завтра они вместе отправятся на юг Англии – там, в компании с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель отметят 75 лет со дня высадки войск союзников в Нормандии – стратегической операции во Второй мировой войне.По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами". 

Мы уже писали о том, что на банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II заявила, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, Лондон, королева, елизавета, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " Приезд Трампа в Лондон: королевские почести во дворце и жесткая критика на улицах". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп анонсировал "очень содержательное торговое соглашение" между США и Британией

Сегодня, 16:26

Президент США отметил, что не может назвать конкретных сроков

Тост за дружбу и нарушение королевского протокола: как прошел визит Трампа в Букингемский дворец

Сегодня, 15:18

Американский президент положил руку на спину Елизаветы II

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Кернес ответил Вятровичу на угрозу посадить за Жукова

Алина Гросу рассказала о романе с женатым

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Зеленская: Мы пошли против Порошенко, чтоб Украина не стала РФ

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Сегодня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

2 июня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

2 июня, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

2 июня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Когда у человека наступает старость

«Я целый год не покупала одежду. Как это меня изменило?»

Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь