Приезд Трампа в Лондон: королевские почести во дворце и жесткая критика на улицах

Президента США торжественно приняла королева и осмеяли жители Лондона

Государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию проходит в контрастной атмосфере: в центре Лондона активисты установили статуи-карикатуры на хозяина Белого дома, а в Букингемском дворце американского лидера почтили банкетом, который, по самым скромным подсчетам, обошелся британской казне десятки тысяч фунтов стерлингов.

Визит Трампа запомнится тем, как он сумел отличиться – во дворец он прибыл на вертолете, тогда как остальные гости – на автомобилях.

В то же время, на самом банкете Трамп ни на шаг не отступал от протокола – он шел в паре с британской королевой, а его жену, Меланию, сопровождал наследник престола принц Чарльз, а младший Уильям шел вместе с премьером Терезой Мэй.

На банкете было немало и родственников. Так, Дональд Трамп привел всех своих совершеннолетних детей – дочь Иванку и Тиффани, а также сыновей – Дональда Трампа-младшего и Эрика.

В целом, на банкете было 170 гостей. Чтобы только накрыть на стол потребовалось более часа. Только бокалов понадобилось более тысячи: по шесть комплектов для питья на каждого. Впрочем, никто не прикоснулся к напиткам и блюдам, пока своего слова не сказала королева и ее гость.

"Визиты президентов США всегда напоминают нам о длительной дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", – заверила королева Елизавета Вторая.

"Благодарю за теплый прием, за любезное гостеприимство и десять десятилетий ценной дружбы с США", – сказал в ответной речи Трамп.

А поскольку дружба дорогого стоит, то и пили за нее только самые избранные напитки. Бутылка самого дешевого вина стоила 35 фунтов – это более 1200 гривен. А самое дорого вино потянуло на 1400 фунтов: то есть, 48 тысяч гривен.

Роскошным было и меню. Основное блюдо – виндзорская ягнятина под соусом с портвейном. К нему подавали весенние овощи. На десерт – легкий пудинг и печенье со вкусом клубники и лимона.

Еще одно острое блюдо, уже политическое, Трампу подготовили уже вне пределов дворца: активисты запустили воздушный шарик, изображающий американского лидера в подгузнике.

Однако настоящим ноу-хау стало папье-маше главы Белого дома на унитазе. И это все – на Трафальгарской площади, мене чем в километре от дворца, где накануне Трампа встречали с такими почестями.

Утром у Трампа был уже рабочий завтрак с Терезой Мэй, а завтра они вместе отправятся на юг Англии – там, в компании с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель отметят 75 лет со дня высадки войск союзников в Нормандии – стратегической операции во Второй мировой войне.По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами".

Мы уже писали о том, что на банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II заявила, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы.

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